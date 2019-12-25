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В поселке Горьковское Ленобласти ночью загорелся частный дом
Сегодня, 8:59
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В поселке Горьковское Ленобласти ночью загорелся частный дом

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Информации о пострадавших не поступало.

Ночью в поселке Горьковское Выборгского района Ленобласти произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.

Сообщение о происшествии на улице Дачная поступило 8-го июня в 00:54. В огне оказалась обстановка дома на общей площади 42 кв.метра. Пожар ликвидировали спустя час, в 2:01. 

Информации о пострадавших не поступало. 

На месте работали 8 спасателей и 2 единицы техники. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улице Передовиков в Петербурге сгорела мусорка с крупногабаритными отходами.

Фото: фото из архив / МЧС Ленинградской области / VK

Теги: пожар, частный дом
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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