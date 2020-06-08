Ночью на улице Передовиков сгорела мусорка с крупногабаритными отходами

Очевидцы сняли пожар на видео.

В ночь на 8 июня в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар. По словам очевидцев, во дворе дома №25 на улице Передовиков загорелась мусорка с отходами крупного габарита. В сети появилось видео с места происшествия.

Инцидент произошел около 03:10. На записи видно, что контейнер с отходами полностью заволокло огнем. Огонь осветил территорию на несколько десятков метров. Поблизости с местом возгорания стояли две машины. Сама мусорка окружена деревьями.

Причины возгорания отходов не сообщаются.

Ранее мы писали, что на "хлебном" производстве в Петербурге загорелась конвеерная лента.

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