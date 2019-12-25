На "хлебном" производстве в Петербурге загорелась конвеерная лента. Эвакуировано более 100 человек

Информации о пострадавших не поступало.

Вечером в воскресенье, 7 июня, стало известно о пожаре на производстве в Красногвардейском районе Петербурга. По данным пресс-службы ГУ МЧС по городу, в восьмом часу вечера загорелось здание по улице Маршала Тухачевского – пищевое производство ЗАО "Охтинское". Компания производит булочно-кондитерские изделия.

Отмечается, что в четырехэтажном здании загорелась конвеерная лента в помещении на последнем этаже. На улицу вывели более 100 человек, информации о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что послужило причиной для отключения электричества на Васильевском острове 7 июня. Как сообщили Piter.tv в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, в здании подстанции, расположенной в Кировском районе, произошел пожар. Огонь трансформатора в здании трансформаторной подстанции"Волхов-Южная" охватил площадь в три квадратных метра.

Фото: Piter.tv