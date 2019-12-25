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Причиной отключения электричества на Васильевском острове стал пожар на подстанции
Сегодня, 13:10
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fvbykov

Причиной отключения электричества на Васильевском острове стал пожар на подстанции

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Предполагается, что электричество в 75 домов в районе вернется в ближайшее время.

Стало известно, что послужило причиной для отключения электричества на Васильевском острове 7 июня. Как сообщили Piter.tv в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, в здании подстанции, расположенной в Кировском районе, произошел пожар. Огонь трансформатора в здании трансформаторной подстанции"Волхов-Южная" охватил площадь в три квадратных метра.

Происшествие случилось в первом часу дня. Как уточнили в МЧС, сейчас проводятся работы по переключению абонентов на резервную схему электроснабжения. В зону отключения попали 75 домов в Василеостровском районе. Электроснабжение планируют вернуть в самое ближайшее время.

Напомним, что сообщения о массовом отключении электричества поступили с Васильевского острова были опубликованы в районных группах соцсетей днем 7 июня.  Как сообщили Piter.tv в "Россетях Ленэнерго", специалисты ведут работы в Василеостровском районе после срабатывания защит на оборудовании 110кВ. Бригады компании приступили к восстановительным работам сразу после поступления сигнала об отключении.

Фото: Piter.tv

Теги: васильевский остров, ленэнерго, отключение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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