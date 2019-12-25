На Васильевском острове пропало электричество

Бригады электриков уже приступили к восстановительным работам.

В воскресенье, 7 июня, многие дома на Васильевском острове остались без электричества. Жители домов поделились своим беспокойством в "районных" группах соцсети "ВКонтакте".

Как рассказали Piter.tv в пресс-службе компании "Россети Ленэнерго", отключение произошло после срабатывания защит на оборудовании 110кВ. Отмечается, что бригады компании уже приступили к восстановительным работам.

Ранее мы писали, что Бокситогорск останется без горячей воды на месяц.

Фото: Pixabay