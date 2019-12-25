Бокситогорск останется без горячей воды на месяц

За это время в городе заменят тепловые сети.

С 15 июня по 15 июля в жители Бокситогорска будут обходиться без горячей воды в связи с заменой городских теплосетей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Бокситогорского района.

Концессионное соглашение на проведение работ заключено с городским филиалом АО "Нева Энергия": документ будет утвержден региональным правительством в ближайшее время.

Весь комплекс работ планируют провести за 3 года: периодически в городе придётся отключать горячее водоснабжение на достаточно продолжительные сроки.

Ранее мы рассказали о том, что сегодня понедельник в некоторых районах области частично отключили электричество.

Фото: Piter.TV