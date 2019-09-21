В понедельник в некоторых районах области частично отключат электричество

Без света останутся 14 районов.

Жителей 14 районов Ленобласти предупреждают о запланированных работах по техническому обслуживанию электросетевых объектов в понедельник, 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе "Ленэнерго".

В Бокситогорском районе отключение света произойдет с 7 до 17, в Сланцевском, Волосовском, Всеволожскоми, Лужском и Лодейнопольском районе – с 9 до 17. В Волховском районе – с 9 до 15. В Выборгском районе свет отключат с 8 до 17. В Гатчинском, Приозерском, Тихвинском и Тосненском районах – с 10 до 17. В Кировском районе – с 9 до 16. В Ломоносовском районе – с 9:30 до 17.

Подробную информацию можно найти на сайте ведомства.

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