В поселке Будогощь ночью тушили пустующий дом

В Киришском районе Ленобласти в понедельник, 8 мая, произошел пожар. В поселке Будогощь вспыхнул пустующий дом. Об эом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Здание загорелось на Железнодорожной улице, 10. Информация о возгорании поступила пожарным в 23:12. Тушить объект приехали дежурные смены 58 и 59 пожарно-спасательной части Ленобласти.
Огонь охватил площадь 150 квадратных метров. Спасатели ликвидировали пламя за 48 минут.
Известно, что горевший дом был расселен несколько лет назад. Там никто не жил. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее на Piter.tv: на Васильевском острове вечером горела "двушка".
Видео: Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все