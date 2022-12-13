В поселке Будогощь ночью тушили пустующий дом

Здание загорелось на Железнодорожной улице.

В Киришском районе Ленобласти в понедельник, 8 мая, произошел пожар. В поселке Будогощь вспыхнул пустующий дом. Об эом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Здание загорелось на Железнодорожной улице, 10. Информация о возгорании поступила пожарным в 23:12. Тушить объект приехали дежурные смены 58 и 59 пожарно-спасательной части Ленобласти.

Огонь охватил площадь 150 квадратных метров. Спасатели ликвидировали пламя за 48 минут.



Известно, что горевший дом был расселен несколько лет назад. Там никто не жил. Информация о пострадавших уточняется.

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