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В поселке Будогощь ночью тушили пустующий дом

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Здание загорелось на Железнодорожной улице.

В Киришском районе Ленобласти в понедельник, 8 мая, произошел пожар. В поселке Будогощь вспыхнул пустующий дом. Об эом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Здание загорелось на Железнодорожной улице, 10. Информация о возгорании поступила пожарным в 23:12. Тушить объект приехали дежурные смены 58 и 59 пожарно-спасательной части Ленобласти. 

 Огонь охватил площадь 150 квадратных метров.  Спасатели ликвидировали пламя за 48 минут.
 
Известно, что горевший дом был расселен несколько лет назад. Там никто не жил. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее на Piter.tv: на Васильевском острове вечером горела "двушка".

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Теги: горел дом, мчс, пожар в ленобласти, поселок будогощь, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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