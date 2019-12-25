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В поселке Александровская автомобиль сбил электросамокатчика
Сегодня, 12:22
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В поселке Александровская автомобиль сбил электросамокатчика

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"Пежо" врезался в подростка на электросамокате в Ленобласти.

В поселке Александровская Пушкинского района Ленинградской области автомобиль Peugeot сбил подростка, ехавшего на электросамокате. Юноша на Kugoo M4 Pro двигался, предположительно, по тротуару, и авария, скорее всего, произошла в момент, когда водитель автомобиля завершала поворот. 

У автомобиля от удара осталась сильная вмятина на крыле, юноша сильных травм не получил. Обстоятельства аварии еще выясняются, и на данный момент виновника ДТП определять преждевременно. 

Ранее двое человек погибли при столкновении мотоцикла и велосипеда в Ленобласти.

Фото: "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" в соцсети ВКонтакте 

Теги: kugoo m4 pro, авария, александровская, дтп и чп, ленобласть, пежо против куго, электросамокат
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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