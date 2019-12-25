В поселке Александровская автомобиль сбил электросамокатчика

"Пежо" врезался в подростка на электросамокате в Ленобласти.

В поселке Александровская Пушкинского района Ленинградской области автомобиль Peugeot сбил подростка, ехавшего на электросамокате. Юноша на Kugoo M4 Pro двигался, предположительно, по тротуару, и авария, скорее всего, произошла в момент, когда водитель автомобиля завершала поворот.

У автомобиля от удара осталась сильная вмятина на крыле, юноша сильных травм не получил. Обстоятельства аварии еще выясняются, и на данный момент виновника ДТП определять преждевременно.

Ранее двое человек погибли при столкновении мотоцикла и велосипеда в Ленобласти.

Фото: "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" в соцсети ВКонтакте