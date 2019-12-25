В поселениях Выборгского района обновляют теплосети

Некоторые котельные будут полностью заменены.

Населенные пункты Выборгского района переживают процесс замены тепловых сетей в преддверии нового отопительного сезона. Вопрос рассматривался на совещании представителей АО " Выборгтеплоэнерго" и глав нескольких МО с заместителем главы районной администрации Дмитрием Самойленко. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

В ходе встречи были определены задачи и приоритеты в сфере теплоснабжения на основе прошлогодних показателей. Так, в первую очередь новой котельной обзаведется поселок Победа Рощинского поселения, жилые дома в котором до последнего времени были подключены к теплосетям ОАО "Птицефабрика Ударник". Однако компания пришла в упадок, в связи с этим появилась потребность в альтернативном источнике: в данный момент жители получают отопление и горячую воду благодаря работе двух дизельных модулей. Идет подготовка документов на строительство более крупной котельной.

Обновление происходит и в Гончаровском поселении – прежнюю угольную котельную переоборудуют для работы на газу.

Крупные работы по накладке и регулировке теплосетей ведутся в Приморске. Там заменят участок магистрального трубопровода, установят новую разводящую тепловую камеру, обновят магистральные задвижки.

Наконец, на более экономное топливо перейдут котельные в поселках Коробицыно, Семиозерье и Житково.

Отметим, что все мероприятия проводятся по региональной программе обеспечения надежности объектов теплоснабжения.

Ранее мы рассказали о том, что администрация Выборгского района потребовала устранить последствия некачественного дорожного ремонта.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО