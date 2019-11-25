В порту задержали 73 тонны контрабандного европейского сыра

Как стало известно, в порт Бронка в Петербурге прибыли четыре контейнера из Германии. Их задержала таможня: контрабандой пытались ввезти более 73 тонн сыра, кофе и бытовой химии.
Общий вес продукции составил 73,6 тонн. По документации вместо сыра и кофе должна была быть водная дисперсия каучука, которую используют для герметизации швов в строительстве. Товар предназначался для фирмы, зарегистрированной в городе.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что выборгская таможня пресекла ввоз 500 кг голландского сыра.
Фото: pixabay
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