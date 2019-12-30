Выборгская таможня пресекла ввоз 500 кг голландского сыра

Выборгская таможня пресекла незаконный ввоз партии голландского сыра из Финляндии, сообщила пресс-служба структуры. 27 января на пункте пропуска "Брусничное" остановили пять легковых машин, в каждом из которых обнаружилось допустимое количество заграничных товаров. Однако таможенный контроль выявил незадекларированный товар – голландский сыр.

Как выяснилось, не все водители понимали таможенные правила перемещения товаров. Каждый из граждан купил для себя по 80-90 килограммов сыра стоимостью 100-200 евро, чеки на покупку никто не сохранил. Товары мгновенно перешли под категорию запрещенных к ввозу через таможенную границу ЕАЭС, 500 килограммов сыра признали не предназначенной для личного пользования. Возбуждены административные дела о недекларировании товаров. Сыр отправлен на товароведческую экспертизу, после всего его уничтожат.

Ранее мы писали, что Пулково за прошлый год изъяли 8,3 тонн продукции из ручной клади.

Фото: pixabay