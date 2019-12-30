В среду, 29 января, стало известно о том, что в Пулково за прошлый год изъяли 8,3 тонн продукции из ручной клади. Об этом сообщает Россельхознадзор по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
В ведомстве сообщили, что чаще всего пассажиры везли мясо, рыбу, корма для животных и молочную продукцию. Сотрудникам таможни пришлось уничтожить порядка 15% продукции. В среднем на каждого человека приходилось 5,8 кг багажа с перевесом.
Отмечается, что меньше всего петербуржцы ввозили продукцию из Эстонии.
Ранее мы сообщали о том, что за январь в комитет по природопользованию поступило 200 сообщений от петербуржцев.
Фото:Piter.TV
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