За январь в комитет по природопользованию поступило 200 сообщений от петербуржцев

Жители города жаловались на загрязнение территорий.

В среду, 29 января, стало известно о том, что в первый месяц 2020 года в комитет по природопользованию поступило 200 сообщений от петербуржцев. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Чще всего горожан волновали загрязнения на водоемах Петербурга. Например, в реке Ижора собрали больше ста килограмм химических отходов. Также петербуржцы обращали внимание на диких животных в черте города, с которыми предлагают сфотографироваться.

В ведомстве отметили, что обращение может подать любой желающий. Петербуржцы могут написать в официальную группу в "ВКонтакте" или же через "Электронную приёмную" и портал "Наш Санкт-Петербург" .

Ранее мы сообщали о том, что блэкаут остановил движение в Приморском районе.

Фото:пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности