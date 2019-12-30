Блэкаут остановил движение в Приморском районе 

Уличные фонари и свет в домах погасли примерно в 8:40 утра.

В среду, 29 января, стало известно, что в Приморском районе неожиданно погас свет. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Известно, что блэкаут коснулся фонарей и светофоров, что повлекло за собой огромные пробки и аварии на дорогах. Отмечается, что на Ланском шоссе, скопились внушительные пробки

Освещение исчезло примерно в 8:40 утра. Также свет провал из школы №113 на Торжковской улице, детского сада №357 на Омской улице и из детской поликлиники на Школьной улице.

Городские энергетики планируют вернуть свет в Приморский районе в течение двух часов. По предварительным данным, это аварийное отключение.

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Фото:pixabay