Водоёмы Петербурга покрылась "ледяным салом"

"Ледяное сало" – густой слой мелких ледяных кристаллов на поверхности воды.

В среду, 29 января, петербуржцы заметили на реках и каналах Северной столицы редкое явление "ледяное сало". Об этом сообщает "Фонтанка".

Природное явление заметили на реке Мойке и на канале Грибоедова.

"Ледяное сало" – густой слой мелких ледяных кристаллов на поверхности воды. Считается, что это вторая стадия образования сплошного ледяного покрова. Примечательно, что издали полосы и пятна сала придают поверхности воды матовый оттенок.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев насторожили разводы на воде Обводного канала

Фото:Питер Решает/Иван Мясников