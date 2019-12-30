Они обратились к природозащитникам.

Петербуржцев насторожили разводы на воде Обводного канала. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. Один из местных жителей пояснил, что заметил странные пятна в акватории. Он считает, что причиной этому стали сброшенные отходы. Они в свою очередь не успели раствориться в воде, а после замерзли. Из-за этого на глади образовался странный рисунок.

Петербуржец добавил, что обратился по данному факту в природоохранное городское ведомство. Он ждет ответа от специалистов.

Ранее Piter.tv писал о том, что бензиновые пятна снова "плавают" вместе с уточками на Обводном канале.

Фото: Вконтакте/

