Петербуржцы: бензиновые пятна снова "плавают" вместе с уточками на Обводном канале

Горожане предположили, что кто-то специально выливает нефтепродукты в акваторию.

В пятницу, 22 ноября, в акватории Обводного канала заметили радужные бензиновые пятна, которые "плавали" вместе с уточками. Об "том сообщают петербуржцы в соцсетях.

Горожане предположили, что кто-то специально выливает нефтепродукты в акваторию.

"Обводный канал снова весь в радужных пятнах бензина, впечатление, что его специально кто-то выливает в канал", — сказано в сообщении.

Отметим, что ранее аналогичные пятна заметили в этом же месте 7 ноября. Петербуржцы вызвали соответствующие службы а место разлива.

Ранее мы сообщаи о том, что в Петербурге спустили на воду судно для глубоководных исследований.

Фото:pixabay