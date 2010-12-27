В Петербурге спустили на воду судно для глубоководных исследований

Состоявшийся спуск на воду "Академика Агеева" стал уже вторым по счету за последние два года.

В пятницу, 22 ноя,ря, в Северной столице спустили на воду судно для глубоководных исследований под названием "Академик Агеев". На мероприятии присутствовал представители Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны России.

Известно, что океанографическое исследовательское судно имеет первый ранг. Кроме того, "Академика Агеева" строили по проекту 16450 "Гараж-Гюйс".

Строительство "Академика Агеева" началось еще в 2015 году. В декабре 2017 года судно неофициально спустили на воду на площадке предприятия "Пелла". Однако летом этого года его отбукcировали на Канонерский судостроительный завод.

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