До конца года должны открыть еще 4 подобных центра.

В Петербурге на Тимуровской улице открылся четвертый Центр амбулаторной онкологической помощи. На открытие прибыла вице-губернатор города Анна Митянина.

Ранее подобные центры открылись в Выборгском, Курортном и Приморском районах. До конца текущего года откроются еще четыре ЦАОП. В планах, открыть по одном центру в каждом районе.

Цель создания таких центров – максимальное приближение онкологической помощи на поликлиническом этапе. На Тимуровской улице будут принимать онкологи, онкогинекологи, колопроктологи, маммологи.

Фото: Piter.TV