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В Петербурге начал работать первый центр амбулаторной онкологической помощи
Сегодня, 13:33
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nastya960

В Петербурге начал работать первый центр амбулаторной онкологической помощи

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Всего в этом году будут открыты восемь ЦАОП – в Московском, Приморском, Калининском, Выборгском, Курортном, Фрунзенском, Невском районах и в Колпино.

В Петербурге на базе СПб ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр № 1" начал работать центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

В центре будут маммографическая установка, рентгенодиагностическая установка, 64-срезовые компьютерные томографы и магнитно-резонансный томографом. В ЦАОП будут обследовать пациентом с подозрением и подтвержденным диагнозом онкологического заболевания.

Всего в этом году будут открыты восемь ЦАОП – в Московском, Приморском, Калининском, Выборгском, Курортном, Фрунзенском, Невском районах и в Колпино.

Ранее Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака в стране.

Фото: Piter.TV

Теги: онкология, центр амбулаторной онкологической помощи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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