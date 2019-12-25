  1. Главная
В порту Темрюка после атаки беспилотников начался пожар
Сегодня, 8:11
По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

В порту Темрюка после атаки беспилотников начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

Инцидент произошел в ночь на 25 декабря. Сообщается, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Общая площадь огня составила около двух тысяч квадратных метров. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

На место проишествия выехали специальные и экстренные службы. В ликвидации огня участвовали 70 человек и 18 единиц техники. Также в региональном оперштабе сообщали, что из-за атаки беспилотников были повреждены здания и техника сельхозпредприятия в Щербиновском районе. Пострадавших нет, возникшие возгорания оперативно ликвидировали. 

Ранее мы сообщали, что возле станции "Улица Дыбенко" полыхала новогодняя елка.

