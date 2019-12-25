В порту Петербурга задержали свыше 17 тонн итальянского детского питания

Несостыковки в документах установили во время ветеринарного контроля.

В петербургском порту задержано порядка 17 тонн детского питания из Италии, сообщила 10 февраля пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу и Ленинградской области.

При ветеринарном контроле двух партий детского питания из города Борго Граппа с южного побережья региона Лацио инспекторы заметили, что в сопроводительных документах на продукцию нет наименования и адреса производителя. На грузополучателя составили административный протокол. Специалисты ждут от итальянской стороны разъяснений, детское питание пока ждет новостей и остается в порту.

Ранее на подходе в Петербург задержали 19 тонн зараженных томатов из Марокко.

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