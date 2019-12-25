На подходе в Петербург задержали 19 тонн зараженных томатов из Марокко

В овощах обнаружили карантинную моль.

В Большом порту Петербурга задержали крупный груз томатов из Марокко, сообщили в пресс-службе петербургского Россельхознадзора 6 февраля. 18,7 тонны овощей оказались полны живых личинок насекомых.

Специалисты заподозрили в личинках южноамериканскую томатную моль, которую считают опасным карантинным вредителем. Партию томатов не довезли до компании, оптово торгующей продуктами. Владелец начал фитосанитарное обеззараживание овощей, после чего груз пропустят в город.

Ранее Россельхознадзор Петербурга выявил в говядине из Парагвая антибиотик тетрациклин.

Фото: pixabay