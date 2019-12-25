Россельхознадзор Петербурга выявил в говядине из Парагвая антибиотик тетрациклин

В понедельник, 3 февраля, стало известно, что в Петербург не впустили 28 тонн опасной говядины. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора Ленинградской и Псковской области.
Известно, что 28 тонн говядины приехали в Северную столицу с предприятия Frigorifico Frigochaco. Российские специалисты выявили превышение предельно допустимого уровня антибиотика тетрациклин.
В итоге ведомство ввело ограничения на поставки этого производителя.
Ранее мы сообщали о том, что в Пулково за прошлый год изъяли 8,3 тонн продукции из ручной клади.
Фото:pixabay
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