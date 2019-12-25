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Россельхознадзор Петербурга выявил в говядине из Парагвая антибиотик тетрациклин
Сегодня, 15:33
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IRINA_CHALKINA

Россельхознадзор Петербурга выявил в говядине из Парагвая антибиотик тетрациклин

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Согласно документам, 28 тонн говядины были выработаны на предприятии Frigorifico Frigochaco.

В понедельник, 3 февраля, стало известно, что в Петербург не впустили 28 тонн опасной говядины. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора Ленинградской и Псковской области.

Известно, что 28 тонн говядины приехали в Северную столицу с предприятия Frigorifico Frigochaco. Российские специалисты выявили превышение предельно допустимого уровня антибиотика тетрациклин.

В итоге ведомство ввело ограничения на поставки этого производителя. 

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково за прошлый год изъяли 8,3 тонн продукции из ручной клади.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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