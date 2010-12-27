В Петербург не дали проплыть 24 тоннам вьетнамской рыбы

Филе пангасиуса задержали в порту.

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Петербургу и двум областям задержали в Большом Порту Петербурга крупный груз рыбы из Вьетнама, сообщила пресс-служба управления 21 ноября.

Партия свежемороженого филе пангасиуса весом около 24 тонн подверглась обязательному ветеринарному контролю и проверке, после чего груз был вынужден приостановить свой путь в Северную столицу. Как выяснилось, указанный в списках вьетнамского ведомства ветеринарный врач, который оформлял сопроводительные документы на рыбу, отсутствовал в перечне должностных лиц с соответствующими полномочиями.

Грузу придется стоять в петербургском порту до тех пор, пока российская служба не получит разъяснений от страны-экспортера.

Ранее в Петербурге изъяли партию фальсифицированного сливочного масла.

Фото: Полезный канал / Яндекс-Дзен