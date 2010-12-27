В Петербурге изъяли партию фальсифицированного сливочного масла

Производитель добавлял в продукт растительные масла.

В Санкт-Петербурге обнаружили и изъяли партию фальсифицированного сливочного масла московского производителя, которое поставлялось в социальные учреждения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В сентябре 2019 года сотрудники ведомства в ходе анализа продукции, проходящей через площадку компании ООО "Рекорд Плюс", уполномоченные лица которого систематически допускают ошибки, обнаружили, что сливочное масло московского предприятия реализуется в социальные организации. Проанализировав данные, занесенные в систему "Меркурий", инспекторы Управления выяснили, что масло произведено "из воздуха", на площадку данного предприятия сырье для его изготовления не поступало.

Было решено проверить данную продукцию. В составе обнаружили масла растительного происхождения. Всю партию продукции поместили в изолированное хранение до принятия решения об уничтожении.

Внесение заведомо ложных сведений о получаемой и вырабатываемой продукции в "Меркурий", в том числе продукции "из воздуха" приводит к аннулированию пользователей в системе.

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