Хек не смог проплыть в Петербург

134 тонны аргентинской рыбы задержали в порту северной столицы.

В морском порту Петербурга сотрудники Управления Россельхознадзора по городу, Ленинградской и Псковской областям не дали ввезти в город груз с замороженным хеком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Груз прибыл из региона Огненная Земля Аргентины. Проверяя документы, сотрудники обнаружили нарушение в ветеринарных сертификатах на три партии рыбы: указано было лишь предприятие, допущенное до хранения товара. Разрешение на отправление продукции отсутствовало. Рыбный груз будет ждать в порту разъяснений от аргентинской стороны по найденным нарушениям.

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Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям