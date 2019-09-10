Роскачество: "Перед приготовлением нельзя мыть яйца, курицу и грибы

В ходе мытья данных продуктов патогенные бактерии не погибают, но при этом распространяются по кухне

Эксперты Роскачества рассказали, почему не стоит мыть курицу, грибы и яйца перед приготовлением. Об этом во вторник сообщили на сайте организации.

Ранее такие объяснения даже дали специалисты Министерства сельского хозяйства США (USDA) и Университета штата Северная Каролина. Дело в том, что при мытье курицы, патогенные бактерии не погибают, а вовсе распространяются по всей кухне. В 25% случаев у людей, которые мыли куриное мясо, была найдена острая кишечная инфекция, вызванная сальмонеллой. В данном случае поможет только длительная термообработка.

Что касается яиц, то их нельзя мыть, та как можно повредить их тонкую водонепроницаемую кутикулу, а она защищает содержимое от попадания туда вредных микробов. Специалисты не советуют мыть и грибы, так как в этот момент они теряют почти весь вкус и аромат.

Ранее Роскачество исследовало шоколадные шарики для завтрака.