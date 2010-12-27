  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Роскачество исследовало шоколадные шарики для завтрака
Сегодня, 9:54
96
nastya960

Роскачество исследовало шоколадные шарики для завтрака

0 0

Знака качества оказались достойны один российский и один немецкий бренд. В пяти образцах нашли токсины.

Роскачество исследовало сухие завтраки 18 популярных брендов (а именно - шоколадные шарики по цене от 12 до 186 рублей за 100 граммов). Образцы проверяли по 222 показателям качества и безопасности.

В итоге знака качества оказались достойны один российский и один немецкий бренд. В шариках не было ГМО, пестицидов, тяжелых металлов, красителей и консервантов. Однако, в продукте пяти брендов впервые был найден токсин - охратоксин А2, который негативно влияет на почки и вызывает атрофию канальцев.

В 15 брендах массовая доля сахарозы превышала требования  в несколько раз. И только один производитель заменил сахар медом и поэтому соответствовал рекомендуемым показателям.

Ранее Роскачество дало рекомендации родителям по составлению завтраков для школьников.

Теги: завтрак, роскачество, сухой завтрак
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии