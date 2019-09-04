Роскачество дало рекомендации родителям по составлению завтраков для школьников

Школьникам стоит есть утром злаковые, яйца и молочные продукты.

Эксперты Роскачества напомнили родителям, из чего должен состоять полноценный полезный завтрак школьника.

Школьникам стоит есть утром злаковые, яйца и молочные продукты. В этих продуктах содержатся медленные углеводы и белок, которые нужны для роста и развития ребенка. Также эти продукты легко и быстро усваиваются организмом.

Каши можно чередовать с творожными и яичными завтраками. А вот есть сухие завтраки стоит не чаще одного-двух раз в неделю, так как в них очень много сахара. Все хрустящие шарики, звездочки, подушечки при частом употреблении могут привести к ожирению, сахарному диабету, аллергии и нарушениям работы кишечника. Глазированные сырки тоже стоит давать детям редко. При этом, в составе должно быть как можно меньше ингредиентов и небольшой срок годности.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о школьном меню.

Видео: YouTube/ TheSeriousfitness

YouTube/ Matt Stonie