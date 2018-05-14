В Петербург не пустили 38 тонн швейцарского сыра

Груз прибыл из городов Цуг и Фрибур.

В Большом порту Петербурга задержали 38 тонн швейцарского сыра. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по городу, Ленинградской и Псковской областям.

Товар привезли из городов Цуг и Фрибур. Сыр ждала оптовая компания, продающая молочные продукты, яйца, пищевые масла и жиры.

Сыр, который лежал в коробках, имел маркировку других производителей, не указанных в ветеринарных сертификатах. Также продукт не значился в Реестре предприятий третьих стран, которым разрешены поставки товаров на территорию ЕАЭС.

Сыр вернули обратно в Швейцарию. По факту случившегося составлены акты о нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках товаров.

Ранее в Большом порту Петербурга задержали 27 тонн филе гигантского кальмара.

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