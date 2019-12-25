В порту Петербурга проверили почти 27 тонн сизаля из Бразилии

Нарушений сотрудники Россельхознадзора не обнаружили, поэтому груз проследовал в конечный пункт следования.

Во вторник, 6 октября, стало известно о том, что в порту Петербурга прошел проверку сизель из Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по городу, Ленинградской и Псковской областям.

Известо, что груз отправили из города Валентин. Сизель должны были доставить в Московскую область. Заказчик специализировался на изготовлении веревок, канатов и другой продукции из текстиля.

Отмечается, что во время тщательной проверки нарушений сотрудники Россельхознадзора не обнаружили. В итоге около 27 тонн бразильского сизаля отправились в Москву.

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