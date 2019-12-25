Россельхознадзор не выявил нарушений.

В четверг, 20 августа, стало известно о том, что в порту Петербурга проверили 46,5 тонн тангора. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Как оказалось, цитрусовые прибыли из уругвайского города Сальто. Сотрудники ведомства проверили фитосанитарный контроль двух партий тангора весом 46,5 тонн. В итоге никаких нарекания по документации не выявили и груз отправился по месту назначения.

Тангор ― это гибридный вид, результат скрещивания сладкого апельсина и танжерина, одного из сортов мандарина.

Ранее мы сообщали о том, что благодаря антициклону в Петербурге сохранится теплая погода без осадков.

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