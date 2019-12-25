Благодаря антициклону в Петербурге сохранится теплая погода без осадков

Сегодня в Северной столице ожидается теплый день.

В четверг, 20 августа, в Петербурге ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня синоптическую ситуацию в городе будет формировать антициклон. Температура воздуха днем достигнет +23...+25 градусов, а в области и +26 градусом. Порывы юго-восточного ветра составят 2-7 м/с.

Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы. отметил Леус.

В Ленобласти день будет теплым и безветренным.

Фото: Piter.TV