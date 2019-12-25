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Благодаря антициклону в Петербурге сохранится теплая погода без осадков
Сегодня, 8:50
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nadezhda_sib

Благодаря антициклону в Петербурге сохранится теплая погода без осадков

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Сегодня в Северной столице ожидается теплый день.

В четверг, 20 августа, в Петербурге ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня синоптическую ситуацию в городе будет формировать антициклон. Температура воздуха днем достигнет +23...+25 градусов, а в области и +26 градусом. Порывы юго-восточного ветра составят 2-7 м/с.

Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

отметил Леус. 

В Ленобласти день будет теплым и безветренным. 

Фото: Piter.TV

Теги: михаил леус, осадки, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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