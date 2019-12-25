Четверг в Ленобласти будет теплым и безветренным

В четверг, 20 августа, в Ленинградской области установится летняя погода. Несмотря на переменную облачность, осадков не ожидается. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В ночное время суток температура воздуха составит от +4 до +9 градусов. У водоемов возможен прогрев до +13.
Днем произойдет резкое потепление до +26 градусов. В течение суток будет дуть слабый южный и юго-восточный ветер с порывами до 8 м/с.
Атмосферное давление незначительно повысится.
Ранее мы рассказали о том, что почти 100 тонн ягод собрали фермерские хозяйства Ленобласти.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все