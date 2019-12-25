  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Четверг в Ленобласти будет теплым и безветренным
Сегодня, 20:20
159
lizapoluda

Четверг в Ленобласти будет теплым и безветренным

0 0

Осенняя погода не спешит в регион.

В четверг, 20 августа, в Ленинградской области установится летняя погода. Несмотря на  переменную облачность, осадков не ожидается.  Об этом сообщила пресс-служба  ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночное время суток температура воздуха составит от  +4 до +9 градусов. У водоемов возможен прогрев до +13.

Днем произойдет резкое потепление до +26 градусов. В течение суток будет дуть слабый южный и юго-восточный ветер с порывами до 8 м/с.

Атмосферное давление незначительно повысится.

Ранее мы рассказали о том, что почти 100 тонн ягод собрали фермерские хозяйства Ленобласти.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии