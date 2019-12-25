Почти 100 тонн ягод собрали фермерские хозяйства Ленобласти

Урожай вырос на 51% по сравнению с прошлым годом.

В Ленинградской области уродился беспрецедентный урожай ягод. Всего на фермерских хозяйствах было собрано 98 тонн: эти показатели превысили прошлогодние на 51%. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, в данный момент собрано 74,7 тонн земляники, 22 тонны малины, 1,8 тонны черной смородины.

Как сообщил председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Олег Малащенко, власти 47-ого региона уже запустили проект по закладке 300 гектаров плодово-ягодных садов. В его рамках посажены яблони, которые, согласно прогнозам, принесут большой урожай через 3 года.

Ранее мы рассказали о том, что леса Ленобласти обсыпало "кровавыми зубами".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области