В портах Петербурга стартовали ледокольные проводки

Период начался в полдень 4 февраля.

Со вторника, 4 февраля, в Петербурге начинается период ледокольных проводок судов на акватории двух городских портов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Проводки в "Пассажирском" и "Большом" портах Петербурга и на подходах к последнему начались в 12.00. Процедуру распорядились начинать капитаны морских портов, поскольку в Невской губе Финского залива благодаря отрицательным температурам уже начал появляться лед.

Ранее мы рассказывали, что атомный ледокол "Урал" в Петербурге получил ходовую рубку.

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