В понедельник высота снежного покрова в Петербурге достигнет 5 см

В ночь на понедельник, 29 ноября, на борьбу со снегом выйдут 849 единиц спецтехники и свыше 300 дворников. Ожидается, что снежный покров достигнет 5 см. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.
Чиновник напоминают водителям следить за дорожными знаками, в том числе и тех, которые касаются остановок и стоянки транспорта.
Напомним, что снегоплавильные пункты "Водоканала" в Петербурге уже начали работу. Всего работают 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. Они могут принять 101,5 тысяч кубометров снега в сутки. Пункты располагаются почти в каждом районе и работают круглые сутки, поскольку во время сильных снегопадов основная нагрузка приходится на ночное время.
Ранее в аварии на пересечении Ключевой и Пискаревского серьезно пострадал мужчина.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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