Снегоплавильные пункты "Водоканала" в Петербурге начали работу

Первый КАМАЗ со снегом прибыл на стационарный снегоприемный пункт в Зеленогорске, на проспекте Ленина, д. 93.

После ночного снегопада в Петербурге начали работать снегоплавильные пункты "Водоканала", сообщили в Смольном. Первый грузовик со снегом прибыл на стационарный пункт в Зеленогорске. Специалисты продолжают принимать и утилизировать снежные массы.

Губернатор отметил, что снежные пункты подготовили к сезону заранее, выполнили полный комплекс работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. По его словам, важно, чтобы вывоз и утилизация снежных масс были организованы одновременно с уборкой улиц, поскольку экологическая ситуация в городе зависит от этого.

В Петербурге работают 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. Они могут принять 101,5 тысяч кубометров снега в сутки. Пункты располагаются почти в каждом районе и работают круглые сутки, поскольку во время сильных снегопадов основная нагрузка приходится на ночное время.

Отмечается, что за прошлую зиму приняли 1 миллион 850 тысяч кубометров снега. Больше всего было вывезено на стационарные снегоплавильные пункты на Октябрьской набережной, на Мебельной и Взлетной улицах.

Ранее мы писали, что железнодорожники очистили от снега порядка 30 тыс. кв. метров главных вокзалов.

Фото: Piter.tv