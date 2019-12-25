Железнодорожники очистили от снега порядка 30 тыс. кв. метров главных вокзалов

Чтобы очистить территории от снега, задействовали 6 единиц техники.

Утром в среду, 24 ноября, в пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали Piter.tv, как железнодорожники справились со снегопадом минувшей ночью.

Рабочие убрали около 30 тыс. квадратных метров главных вокзалов Петербурга. В работе по очистке платформ, внутренних территорий вокзалов и привокзальных площадей задействовали 6 единиц техники.

Чтобы обеспечить безопасность пассажиров специалисты израсходовали около 400 кг противогололедных смесей и 400 кг песка.

Также в Петербурге из-за сильного ветра и снега закрыли дамбу.

Фото: Piter.tv