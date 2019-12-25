Железнодорожники очистили от снега порядка 30 тыс. кв. метров главных вокзалов

Утром в среду, 24 ноября, в пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали Piter.tv, как железнодорожники справились со снегопадом минувшей ночью.
Рабочие убрали около 30 тыс. квадратных метров главных вокзалов Петербурга. В работе по очистке платформ, внутренних территорий вокзалов и привокзальных площадей задействовали 6 единиц техники.
Чтобы обеспечить безопасность пассажиров специалисты израсходовали около 400 кг противогололедных смесей и 400 кг песка.
Также в Петербурге из-за сильного ветра и снега закрыли дамбу.
Фото: Piter.tv
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