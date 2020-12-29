В понедельник в окрестностях Петербурга похолодает до -19 градусов мороза

Опубликован прогноз погоды в Петербурге на предстоящий понедельник. Информацию приводят в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на данные синоптиков из ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Так, 11 января в Северной столице ночью ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Днем облачность увеличится, во второй половине дня возможен снег. Ветер – юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Ночная температура воздуха на западе города опустится до отметки в -14...-16 градусов, а в пригородах местами может похолодать до -19 градусов. Днем станет теплее, но не намного – до -9...-11 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.
О морозах, наступающих в Петербурге после Рождества, ранее предупреждали синоптики. Вторая волна холодов прогнозируется к концу следующей недели.
Фото: Piter.tv
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