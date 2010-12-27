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В понедельник в Петербург вернутся дожди
Сегодня, 7:55
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Alena_Zinovieva

В понедельник в Петербург вернутся дожди

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При этом в городе сохранится теплая погода.

В начале рабочей недели в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты городского Гидрометцентра.

В понедельник, 19 августа, воздух в городе на Неве прогреется до плюс 24 градусов. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди.

Ветер в этот день будет дуть с юго-востока со скоростью до 5-6 м/с. Атмосферное давление днем практически не изменится.

Ранее в Гидрометцентре сообщили о возвращении лета в центральную часть России.

Фото: pixabay.com

Теги: гидрометцентр, погода спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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