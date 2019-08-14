В Гидрометцентре сообщили о возвращении лета в центральную часть России

Улучшение погоды ожидается и на Южном Урале, а также в Крыму.

Гидрометцентр пообещал возвращение лета. Например, в ближайшее время в Центральной России воздух прогреется до +26 градусов. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александра Голубева.

В центральную часть России пришел высотный циклон, который перекрыл холодные потоки. В центральную часть стал поступать воздух тропических широт. До +26 градусов тепла ожидается в Москве 14 августа, 15 августа ожидается +23 и 16 августа уже только +19-21 градус.

Улучшение погоды ожидается и на Южном Урале, 15-16 августа столбик термометра поднимется до +25-27 градусов. В Крым придет и вовсе 36-градусная жара.

В конце июля в Европе столбики термометров достигли "исторического максимума".

Видео: YouTube/ Александра Лихачёва