Понедельник в Петербурге начнется с дождей

Атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться.

В понедельник, 5 октября, ночью и утром в Петербурге ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Погода в начале недели будет облачная, с прояснениями. Столбик термометра ночью покажет до +13 градусов, а днем – до +17. Вечером порывы ветра достигнут до 12 метров в секунду. В светлое время суток скорость юго-восточного, южного ветра составит 5-10 метров в секунду.

Ранее мы писали, что 5 октября в Ленобласти ожидаются ливни.

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