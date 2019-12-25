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Понедельник в Петербурге начнется с дождей
Сегодня, 22:47
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smirenny

Понедельник в Петербурге начнется с дождей

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Атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться. 

В понедельник, 5 октября, ночью и утром в Петербурге ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Погода в начале недели будет облачная, с прояснениями. Столбик термометра ночью покажет до +13 градусов, а днем – до +17. Вечером порывы ветра достигнут до 12 метров в секунду. В светлое время суток скорость юго-восточного, южного ветра составит 5-10 метров в секунду. 

Ранее мы писали, что 5 октября в Ленобласти ожидаются ливни.

Фото: pixabay

Теги: погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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