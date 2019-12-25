  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В понедельник в Петербурге синоптики обещают до 11 градусов тепла
Сегодня, 15:50
82
IRINA_CHALKINA

В понедельник в Петербурге синоптики обещают до 11 градусов тепла

0 0

Атмосферное давление в течение дня меняться будет мало.

В понедельник, 26 октября, в Северной столице ожидается плюсовая температура. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В городе будет переменная облачность. По прогнозам синоптиков,  в Северной столице обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть южный, юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. 

Атмосферное давление в течение дня меняться будет мало.

Ранее мы сообщали о том, что ремонт на шесть дней ограничит проезд по петербургской дамбе.

Фото:Piter.TV

Теги: дожди, погода, синоптики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии