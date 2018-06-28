Ремонт на шесть дней ограничит проезд по петербургской дамбе

С 26 по 31 октября там будут проводиться ремонтно-восстановительные работы.

В воскресенье, 25 октября, стало известно о том, что на петербургской дамбе временно ограничат проезд из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС).

Огрничения коснутся участка моста водопропускного сооружения В-4 с Финской стороны. Ремонтно-восстановительные работы проведут с 26 по 31 октября. Водители не смогут проехать по левой и средней полосам.

Водителей просят заранее планировать маршрут.

Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье на Петербург окажет влияние малоактивный атмосферный фронт.

Фото:аrchitectureguru.ru