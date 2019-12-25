В воскресенье на Петербург окажет влияние малоактивный атмосферный фронт

В воскресенье, 25 октября, в Северной столице ожидаются дожди и солнце. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
По словам Леуса, сегодня город попадет под влияние малоактивного атмосферного фронта.
Смещаясь к востоку, он будет закрывать небо плотными облаками, местами вызывая небольшие дожди. Затем начнёт усиливаться гребень антициклона с юго-запада
Михаил Леус.
Отмечается, что во второй половине дня в облаках появятся прояснения, а дожди прекратятся.
Температура воздуха в Петербурге прогреется до 8 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-восточный до 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.
Ранее мы сообщали о том, что в Пулково в воскресенье все рейсы вылетят по расписанию.
Фото:pixabay
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