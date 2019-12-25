В воскресенье на Петербург окажет влияние малоактивный атмосферный фронт

В городе ожидаются дожди и солнце.

В воскресенье, 25 октября, в Северной столице ожидаются дожди и солнце. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам Леуса, сегодня город попадет под влияние малоактивного атмосферного фронта.

Смещаясь к востоку, он будет закрывать небо плотными облаками, местами вызывая небольшие дожди. Затем начнёт усиливаться гребень антициклона с юго-запада Михаил Леус.

Отмечается, что во второй половине дня в облаках появятся прояснения, а дожди прекратятся.

Температура воздуха в Петербурге прогреется до 8 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-восточный до 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково в воскресенье все рейсы вылетят по расписанию.

Фото:pixabay