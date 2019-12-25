В Пулково в воскресенье все рейсы вылетят по расписанию

В воскресенье, 25 октября, стало известно о том, что из Пулково все рейсы вылетят по расписанию. Об этом свидетельствует оналйн-табло воздушной гавани.
Согласно данным на сайте аэропорта, сегодня в воздушной гавани нет задержек и отмены рейсов. Все они совершаются согласно расписанию.
Напомним, что ранее в Пулково часто отменяли рейсы из-за коронавируса.
Ранее мы сообщали о том, что поезда из Челябинска до Петербурга временно отменены из-за коронавируса.
Фото:Пулково
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