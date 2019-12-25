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В Пулково в воскресенье все рейсы вылетят по расписанию
Сегодня, 9:17
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IRINA_CHALKINA

В Пулково в воскресенье все рейсы вылетят по расписанию

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Ранее отмена или задержки рейсов были частым явлением.

В воскресенье, 25 октября, стало известно о том, что из Пулково все рейсы вылетят по расписанию. Об этом свидетельствует оналйн-табло воздушной гавани.

Согласно данным на сайте аэропорта, сегодня в воздушной гавани нет задержек и отмены рейсов. Все они совершаются согласно расписанию. 

Напомним, что ранее в Пулково часто отменяли рейсы из-за коронавируса. 

Ранее мы сообщали о том, что поезда из Челябинска до Петербурга временно отменены из-за коронавируса.

Фото:Пулково

Теги: коронавирус, пулково, рейсы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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