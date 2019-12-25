В воскресенье, 25 октября, стало известно о том, что поезда из Челябинска до Петербурга временно отменены из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Отменены рейсы поезда № 13/14 "Южный Урал" по нечётным числам. Также сообщение прекращено поезда № 191/192. Он не поедет с 10 ноября по 24 ноября из Челябинска и с 12 ноября по 26 ноября из Петербурга.
Отмечается, что поезда отменены не только из-за пандемии коронавируса, но и из-за снижения пассажиропотока.
Ранее мы сообщали о том, что петербургские школы получили рекомендации по организации удалённой работы.
Фото:Piter.TV
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