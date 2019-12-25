Смена периодичности и отмена рейсов связана также со снижением пассажиропотока.

В воскресенье, 25 октября, стало известно о том, что поезда из Челябинска до Петербурга временно отменены из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Отменены рейсы поезда № 13/14 "Южный Урал" по нечётным числам. Также сообщение прекращено поезда № 191/192. Он не поедет с 10 ноября по 24 ноября из Челябинска и с 12 ноября по 26 ноября из Петербурга.

Отмечается, что поезда отменены не только из-за пандемии коронавируса, но и из-за снижения пассажиропотока.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские школы получили рекомендации по организации удалённой работы.

Фото:Piter.TV